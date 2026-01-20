El estado de salud del cacique chiquitano Ricardo Peña Rojas, de 74 años, es crítico y permanece bajo observación médica tras haber sido víctima de una brutal agresión ocurrida el pasado fin de semana en la comunidad Urkupiña, del municipio de San José de Chiquitos, presuntamente a raíz de un conflicto de tierras.

De acuerdo con el informe preliminar, el adulto mayor fue atacado por un grupo de personas cuando se dirigía a su parcela para verificar el estado de sus sembradíos. Comunarios denunciaron que el hecho estaría vinculado a un intento de avasallamiento, al cual el cacique se habría opuesto.

“La agresión fue tan violenta que lo dieron por muerto. Esto es un intento de asesinato”, manifestaron representantes de las comunidades campesinas originarias de San José de Chiquitos, quienes además denunciaron que la víctima fue golpeada y retenida contra su voluntad. En ese contexto, dieron un plazo de 72 horas para que las autoridades emitan un pronunciamiento oficial y se identifique a los responsables.

Peña Rojas presenta fracturas en ambos brazos y ruptura de costillas, lesiones que obligaron a su traslado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde fue sometido a una primera intervención quirúrgica en el brazo y la muñeca. Posteriormente, debido a la falta de espacio, fue derivado al Hospital Japonés, donde continúa internado y se aguarda una segunda cirugía para tratar las lesiones torácicas.

El personal médico informó que el estado de salud del paciente es reservado, debido a su edad y a la gravedad de las lesiones sufridas durante la golpiza.

Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició una investigación por los presuntos delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio. Se espera que en las próximas horas la Policía emita un informe oficial sobre el avance de las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play