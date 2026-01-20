“Pudo haberla matado”: conductor ebrio pierde el control y embiste una tienda en La Cuchilla

Un grave accidente de tránsito estuvo a punto de convertirse en tragedia la mañana de este martes en la zona de La Cuchilla, barrio Cruz del Sur, cerca de la avenida Moscú, cuando un conductor en presunto estado de ebriedad perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra una tienda.

Según testigos, el motorizado circulaba a alta velocidad, se subió a la vereda, destruyó un basurero y varias plantas ornamentales, antes de terminar prácticamente dentro del inmueble afectado. El vehículo quedó con severos daños materiales.

La propietaria del domicilio relató que minutos antes del impacto se encontraba caminando por el lugar, cuando salió a botar la basura. “Yo estaba caminando, por ahí me hubiera matado. Si entraba un poco más, yo hubiera muerto”, expresó visiblemente afectada.

La mujer aseguró que el conductor se encontraba en total estado de ebriedad y que incluso habría bebidas alcohólicas en el interior del vehículo. “¿Cómo un borracho va a manejar? Para eso hay taxis, no cuesta caro. Ahora tienen que arreglar y pagar todo esto”, reclamó.

De acuerdo con la víctima, tras el choque, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue retenido gracias a la intervención de vecinos del sector.

“Mis hijos estaban durmiendo arriba; bajaron rápido cuando escucharon el golpe. Yo grité y los vecinos me ayudaron”, explicó.

Otra vecina del barrio señaló que el hecho pudo haber tenido consecuencias fatales.

“Han podido matar a los vecinos. Se han subido a la vereda y se han metido a la casa. La señora pasa todos los días por su patio y hoy lo ha podido matar”, lamentó.

Los vivientes denunciaron además la demora en la llegada de la Policía, pese a los reiterados llamados realizados tras el accidente.

Hasta el cierre de esta nota, se aguardaba un informe oficial por parte de las autoridades competentes.

