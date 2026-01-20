Sentencian a 20 años de cárcel al agresor de una joven en Santa Cruz

El acusado, un exreo con antecedentes por robo y delitos sexuales, admitió su responsabilidad en el hecho.
20/01/2026 10:46
Escuchar esta nota
Un hombre con antecedentes penales fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de violación, tras someterse a un procedimiento abreviado por un hecho ocurrido en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El ataque ocurrió la jornada del domingo en inmediaciones de la calle Independencia. La víctima, una joven bachiller que se dirigía a rendir su examen de ingreso a una Escuela Normal, fue interceptada por el agresor. De acuerdo con la denuncia, el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa al sujeto forzar a la joven a trasladarse a otro punto.
Actualmente, la joven recibe asistencia psicológica y acompañamiento durante todo el proceso legal.
