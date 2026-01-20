TEMAS DE HOY:
Policial

Sentencian a 20 años de cárcel al agresor de una joven en Santa Cruz

El acusado, un exreo con antecedentes por robo y delitos sexuales, admitió su responsabilidad en el hecho.

Charles Muñoz Flores

20/01/2026 10:46

20 años a hombre que atacó a joven estudiante en el centro cruceño. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un hombre con antecedentes penales fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de violación, tras someterse a un procedimiento abreviado por un hecho ocurrido en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El acusado, un exreo con antecedentes por robos y delitos sexuales, admitió su responsabilidad y aceptó la pena máxima contemplada para este tipo de delitos. Minutos antes de ingresar a la audiencia, brindó una breve declaración a los medios de comunicación, en la que expresó arrepentimiento y pidió disculpas a la víctima. Asimismo, señaló que antes del hecho había consumido bebidas alcohólicas.

 

El ataque ocurrió la jornada del domingo en inmediaciones de la calle Independencia. La víctima, una joven bachiller que se dirigía a rendir su examen de ingreso a una Escuela Normal, fue interceptada por el agresor. De acuerdo con la denuncia, el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa al sujeto forzar a la joven a trasladarse a otro punto.

La afectada relató que pidió auxilio a personas que se encontraban en el lugar, sin recibir ayuda, logrando finalmente escapar y ponerse a salvo. Posteriormente, formalizó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió la rápida aprehensión del agresor y el avance del proceso judicial.

 

Actualmente, la joven recibe asistencia psicológica y acompañamiento durante todo el proceso legal.

