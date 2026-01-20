“El disparo fue a 60 centímetros”: Fiscalía revela datos impactantes sobre el feminicidio en Puerto Quijarro

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que el crimen de una mujer ocurrido en el municipio de Puerto Quijarro corresponde a un hecho de feminicidio y que, de manera preliminar, los móviles serían de carácter económico. El caso generó conmoción social al tratarse del primer feminicidio registrado en el departamento en la presente gestión.

“El disparo fue a corta distancia, entre 50 y 60 centímetros aproximadamente”, señaló el fiscal departamental Alberto Zeballos, al detallar los avances de la investigación sustentados en peritajes médicos forenses y estudios balísticos realizados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

De acuerdo con el informe forense, la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico penetrante provocado por un proyectil de arma de fuego. Para el esclarecimiento del hecho, personal especializado del IDIF y de la Fiscalía General del Estado se trasladó hasta el lugar para examinar la escena primaria y recolectar elementos de convicción.

Zeballos explicó que los peritajes permitieron establecer una trayectoria balística extracorpórea, con una angulación levemente descendente de izquierda a derecha, lo que, según la autoridad, contradice algunas versiones iniciales que se manejaban dentro del proceso investigativo.

En el marco de las diligencias, la Fiscalía informó que existen cuatro personas aprehendidas: el esposo de la víctima, dos de sus hijos y un trabajador vinculado a los negocios donde la mujer desarrollaba sus actividades económicas, una carnicería y un alojamiento.

Finalmente, el fiscal departamental indicó que la hipótesis preliminar apunta a móviles económicos, considerando que la víctima administraba los recursos financieros de ambos emprendimientos. La investigación continúa en curso mientras el Ministerio Público avanza en el análisis de responsabilidades y la definición de la situación jurídica de los involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play