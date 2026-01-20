TEMAS DE HOY:
“Casi se la lleva”: jóvenes evitan tragedia y rescatan a una mujer arrastrada por el río en Colpa Bélgica

Los hombres que se encontraban en el lugar escucharon los gritos de auxilio y, al iluminar la zona con una linterna, lograron ubicar a la mujer luchando contra la corriente.

Charles Muñoz Flores

20/01/2026 14:29

Rescate dramático evita una tragedia en Colpa Bélgica. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en la madrugada de este martes, cuando una mujer fue arrastrada por la fuerte corriente del río en la zona de Colpa Bélgica. La rápida y valiente intervención de un grupo de jóvenes pescadores evitó un desenlace fatal.

Según testigos, la mujer intentaba cruzar el río hacia el municipio de Colpa Bélgica, lugar donde presuntamente reside, cuando fue sorprendida por la crecida repentina del caudal. La fuerza del agua la arrastró varios metros, dejándola atrapada en medio del río.

Los pescadores que se encontraban en el lugar escucharon los gritos de auxilio y, al iluminar la zona con una linterna, lograron ubicar a la mujer luchando contra la corriente. Sin dudarlo, tres de ellos ingresaron al agua y nadaron hasta alcanzarla, mientras un cuarto colaboraba desde la orilla guiando el rescate con una linterna.

Las imágenes captadas durante el dramático momento muestran la desesperación de la víctima y el riesgo que asumieron los rescatistas, quienes pusieron en peligro sus propias vidas para salvarla.

En el video se escucha a un hombre gritar: “Agárrenla, casi se la lleva”, mientras otro advierte: “No pasen, está llegando el turbión”.

 

