Colpa Bélgica exige un nuevo puente: alcaldesa denuncia perjuicio económico mientras avanzan trabajos de emergencia

La alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz, junto a concejales, representantes de la junta vecinal y dirigentes de diversas OTB, llegó hasta el puente afectado por una crecida extraordinaria para exigir al Gobierno la construcción de una nueva infraestructura en el lugar.

Muñoz informó que el municipio ya cuenta con un proyecto a diseño final para un nuevo puente, pero aún esperan que autoridades nacionales se contacten con ellos para viabilizar la obra.

“El pueblo quiere un puente nuevo, tenemos el proyecto a diseño final. Mientras este puente es rellenado con tierra, hay mototaxistas que tienen a su familia sin comer; hay personas que no han podido salir de Colpa Bélgica y han perdido su empleo”, lamentó la autoridad edil.

Aunque la alcaldesa agradeció al Sedcam por los trabajos de emergencia para reponer con tierra la zona erosionada por la crecida, advirtió que estas tareas no serán inmediatas. En Colpa Bélgica estiman que la rehabilitación temporal podría demorar entre 30 y 60 días.

“Valoramos el esfuerzo que están haciendo para parchar nuestro puente. Lamentablemente esto no se hace en dos días; va a demorar entre 30 a 60 días, mientras tanto la gente allá afuera está gritando porque trabaja y vive del día a día”, añadió Muñoz.

Mira la programación en Red Uno Play