TEMAS DE HOY:
Privados de Libertad Menonitas camión se embarrancó

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Colpa Bélgica exige un nuevo puente: alcaldesa denuncia perjuicio económico mientras avanzan trabajos de emergencia

Sandra Muñoz informó que el municipio ya cuenta con un proyecto a diseño final para un nuevo puente.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/11/2025 15:54

Escuchar esta nota

La alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz, junto a concejales, representantes de la junta vecinal y dirigentes de diversas OTB, llegó hasta el puente afectado por una crecida extraordinaria para exigir al Gobierno la construcción de una nueva infraestructura en el lugar.

Muñoz informó que el municipio ya cuenta con un proyecto a diseño final para un nuevo puente, pero aún esperan que autoridades nacionales se contacten con ellos para viabilizar la obra.

“El pueblo quiere un puente nuevo, tenemos el proyecto a diseño final. Mientras este puente es rellenado con tierra, hay mototaxistas que tienen a su familia sin comer; hay personas que no han podido salir de Colpa Bélgica y han perdido su empleo”, lamentó la autoridad edil.

Aunque la alcaldesa agradeció al Sedcam por los trabajos de emergencia para reponer con tierra la zona erosionada por la crecida, advirtió que estas tareas no serán inmediatas. En Colpa Bélgica estiman que la rehabilitación temporal podría demorar entre 30 y 60 días.

Valoramos el esfuerzo que están haciendo para parchar nuestro puente. Lamentablemente esto no se hace en dos días; va a demorar entre 30 a 60 días, mientras tanto la gente allá afuera está gritando porque trabaja y vive del día a día”, añadió Muñoz.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD