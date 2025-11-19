Más de 24 horas varados: viajeros obligados a hacer trasbordo en la ruta a los Valles Cruceños  

La ruta hacia los Valles Cruceños, a la altura de Cuevas, se ha convertido en un extenso punto de espera donde cientos de transportistas, viajeros y familias permanecen varados desde hace más de 24 horas, debido al cierre temporal ocasionado por la rotura del oleoducto Santa Cruz–Samaipata (OSSA-I).

Una fila de kilómetros de extensión, compuesta por camiones, buses interdepartamentales y vehículos particulares, quedó detenida desde ayer, cuando Tránsito cortó la circulación por razones de seguridad, tras confirmarse una peligrosa fuga de gas en la zona.

Los viajeros expresaron su preocupación por la prolongada espera y la falta de servicios.

“Llevamos más de un día aquí sin saber cuándo vamos a seguir. Se nos acaba la comida y no hay servicios básicos. Esto es desesperante”, dijo una pasajera entrevistada por Red Uno.

La situación es especialmente difícil para las familias y pasajeros de buses, muchos de los cuales recurren al trasbordo: caminar varios metros por la vía para superar la zona de riesgo y abordar otro vehículo del lado contrario. Esta alternativa, sin embargo, implica riesgos y costos adicionales.

“Estamos viniendo con mi familia desde Sucre y, por el corte, tuvimos que tomar un camión para poder avanzar”, relató otro afectado.

Mientras YPFB monitorea la zona, no existe aún un tiempo estimado para la reapertura de la carretera. El corte también afecta el traslado de alimentos, combustible y mercancías que conectan el oriente con el sur del país.

