Un video grabado por un alumno expuso las agresiones que realizaba a los alumnos un maestro en una unidad educativa de El Alto. Los padres de familia molestos denunciaron el hecho a las autoridades.

Los gritos de dolor y el llanto de una alumna se pueden escuchar claramente en el video, mientras el maestro golpea a una alumna en los glúteos con un palo grueso.

Según el profesor, el brutal castigo fue impuesto por obtener bajas notas.

“Mi hija me mostró su pierna y está morada; dijo que le dio como tres veces con el palo”, denunció la madre de la menor de 14 años.

El profesor también estaría acusado de realizar toques inapropiados en los cuerpos de los adolescentes, además de aplicar castigos como besos y abdominales a las señoritas a pesar de llevar puestas faldas.

“Las agarra del hombre y les hace masajes; también dicen que las hace echarse en la mesa, las agarra del estómago; también dicen que ingresa al baño de mujeres”, denunció un padre de familia.

