TEMAS DE HOY:
Privados de Libertad Menonitas camión se embarrancó

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Padres denuncian a un maestro por agresiones físicas en una unidad educativa de El Alto

Las familias de los estudiantes piden a las autoridades que apliquen las sanciones correspondientes contra el profesor de Historia.

Naira Menacho

19/11/2025 15:49

Foto: RR.SS.
El Alto, La Paz

Escuchar esta nota

Un video grabado por un alumno expuso las agresiones que realizaba a los alumnos un maestro en una unidad educativa de El Alto. Los padres de familia molestos denunciaron el hecho a las autoridades.

Los gritos de dolor y el llanto de una alumna se pueden escuchar claramente en el video, mientras el maestro golpea a una alumna en los glúteos con un palo grueso.

 Según el profesor, el brutal castigo fue impuesto por obtener bajas notas.

“Mi hija me mostró su pierna y está morada; dijo que le dio como tres veces con el palo”, denunció la madre de la menor de 14 años.

El profesor también estaría acusado de realizar toques inapropiados en los cuerpos de los adolescentes, además de aplicar castigos como besos y abdominales a las señoritas a pesar de llevar puestas faldas.

“Las agarra del hombre y les hace masajes; también dicen que las hace echarse en la mesa, las agarra del estómago; también dicen que ingresa al baño de mujeres”, denunció un padre de familia.   

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD