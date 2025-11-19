Indonesia eleva al máximo la alerta sobre el volcán Semeru tras entrar en erupción

Las autoridades de Indonesia elevaron este miércoles la alerta sobre el volcán Semeru al nivel IV (el máximo en la escala del país), tras una serie de erupciones que arrojó flujos piroclásticos por la ladera de la montaña.



Se ha demarcado una zona de exclusión de un radio de 8 kilómetros desde el cráter, apuntó hoy en un comunicado el departamento de vulcanología.



"La actividad del monte Semeru muestra que las erupciones y los flujos de lava siguen produciéndose, pero las observaciones visuales son escasas debido a las condiciones meteorológicas", remarca el texto.



Los flujos piroclásticos son avalanchas peligrosas de gas, ceniza y fragmentos de roca volcánica que descienden a gran velocidad por las laderas de un volcán.



Las imágenes facilitadas por las autoridades muestran una espesa nube de humo y ceniza que cubre la ladera del Semeru, con unos 3.600 metros de altura el monte más alto de la isla de Java, y una columna que se elevó a más de 5,6 kilómetros de altura.



Indonesia alberga más de 400 volcanes, de los que al menos 129 continúan activos y 65 están calificados de peligrosos.



El archipiélago vivió en diciembre de 2023 la trágica erupción del volcán Merapi en la isla de Sumatra, que se cobró la vida de 23 personas.



En mayo de este año, también en torno al Merapi, al menos 60 personas perdieron la vida después de que fuertes lluvias arrastraran material volcánico a zonas residenciales.

EFE



Mira la programación en Red Uno Play