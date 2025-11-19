TEMAS DE HOY:
Menor asesinada

Internacional

Bebé de 1 año y medio muere tras caer por el hueco de un ascensor en Argentina

Testigos del trágico suceso aseguraron que el niño estaba jugando junto a su hermano de 8 años cuando quedó atrapado entre las puertas del ascensor.

Ligia Portillo

19/11/2025 11:47

Bebé de 1 año y medio muere tras caer por el hueco de un ascensor en Argentina. Foto: RR.SS.
Argentina

Un hecho que ha conmocionado al barrio porteño de Flores ocurrió este martes 18 de noviembre: un bebé de un año y medio murió tras caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio ubicado en Avenida Avellaneda al 2400, mientras jugaba con su hermano mayor.

Según informó el Heroico Cuerpo de Bomberos, el menor quedó atrapado entre las puertas del elevador y, al ser llamado el ascensor desde otro piso, cayó al vacío hasta el subsuelo. Ante la emergencia, personal del SAME practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar y posteriormente trasladaron al niño al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, ubicado en Aranguren al 2700, cercano al edificio.

Las autoridades confirmaron que el bebé sufrió un paro cardíaco y múltiples traumatismos, por lo que falleció mientras era atendido en el hospital, pese a los esfuerzos del equipo de emergencia.

Testigos del trágico suceso aseguraron que el niño estaba jugando junto a su hermano de 8 años cuando quedó atrapado entre las puertas del ascensor. El caso ha generado profunda indignación y conmoción entre los vecinos del barrio.

