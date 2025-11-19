¡Los atropelló y escapó! Conductor arrolló a una mujer y a tres menores (VIDEO)

Un conductor se dio a la fuga luego de arrollar a una mujer y a tres menores de edad la tarde del lunes en la calle Agustín de Iturbide, en la delegación Ixtapa, en Puerto Vallarta, Jalisco (México). El hecho, que sembró pánico entre los vecinos, mantiene en alerta a las autoridades que ya desplegaron un operativo para dar con el responsable.

Según los primeros reportes, la mujer y una de las niñas fueron trasladadas de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Otra menor no requirió hospitalización, mientras que el estado de salud del cuarto lesionado aún es desconocido.

La camioneta involucrada, que porta placas del estado de Guerrero, fue abandonada tras el impacto y hasta el momento no se tiene rastro del conductor. Testigos aseguran que huyó inmediatamente después de atropellar a las víctimas. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad.

Las autoridades piden a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a localizar al responsable, mientras la comunidad de Ixtapa exige justicia y mayor control vehicular en la zona.

Imágenes sensibles:

