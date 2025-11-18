Quedaron colgados a 60 metros: rescatan a dos trabajadores tras colapso de andamio | VIDEO

Dos trabajadores vivieron momentos de terror este lunes 17 de noviembre, cuando el andamio en el que realizaban labores colapsó y quedaron suspendidos a unos 60 metros de altura, en el piso 22 de un edificio ubicado en la intersección de la avenida 9 de Octubre y el Malecón, en pleno centro de Guayaquil (Ecuador).

La emergencia fue reportada al ECU 911, que coordinó de inmediato el despliegue del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Las cámaras de videovigilancia captaron el angustiante momento en que ambos trabajadores permanecían colgados en el vacío, mientras esperaban ser rescatados.

Según información oficial, el operativo requirió nivelar el andamio inestable y utilizar un carro escalera para llegar hasta los afectados. Tras varios minutos de maniobras arriesgadas, los bomberos lograron asegurar a los trabajadores y ponerlos a salvo.

Ambos fueron atendidos por personal médico en el lugar. Uno de ellos recibió oxigenoterapia debido al impacto emocional del incidente. Las autoridades confirmaron que los dos se encuentran estables y no presentan heridas de consideración.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play