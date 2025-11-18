Dos turistas mexicanos mueren y siete están desaparecidos en Torres del Paine de Chile

Dos turistas mexicanos fallecieron y otros siete visitantes, cuyas nacionalidades aún se desconocen, permanecen desaparecidos tras ser sorprendidos por condiciones climáticas extremas en el Parque Nacional Torres del Paine, en el extremo sur de Chile. La Delegación Presidencial de la zona confirmó la situación este martes.

Según reportó el portal BíoBío, entre los afectados hay una turista surcoreana que se encuentra en estado crítico, mientras que una de las desaparecidas es una mujer británica.

El trágico incidente ocurrió el lunes, cuando los turistas realizaban el exigente circuito de trekking conocido como la “O”, que da la vuelta completa al parque. En ese momento se registraron intensas nevadas y ráfagas de viento de hasta 193 km/h, lo que generó un escenario extremadamente peligroso.

“El lunes se confirmó que existen actualmente siete personas con paradero desconocido, otra ha sido evacuada, y lamentablemente, dos fueron reportadas fallecidas”, indicó la Delegación Presidencial a través de sus redes sociales.

Según Guillermo Francisco Ruiz, delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza, el hombre falleció dentro del parque el mismo lunes, mientras que la mujer murió el martes mientras era trasladada al Campamento Perros. Ambos recorrían el sector de Los Perros, cerca del Paso John Gardner, acompañados por una tercera persona que aún está desaparecida.

La ruta donde ocurrió la tragedia es considerada apta solo para senderistas experimentados. Requiere preparación física avanzada debido a los cambios abruptos del terreno y del clima, que en esta ocasión demostraron ser letales.

