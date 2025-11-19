TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Por saludar! Un hombre muere tras ser embestido por un bus (VIDEO)

Un descuido terminó en tragedia, hombre murió tras ser embestido por un bus mientras descendía de su camioneta para saludar a un conocido. 

Ligia Portillo

19/11/2025 11:23

¡Por saludar! Un hombre muere tras ser embestido por un bus (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Venezuela

Escuchar esta nota

En un trágico suceso ocurrido en Venezuela, un comerciante perdió la vida luego de ser embestido por una unidad de transporte público.

Según los primeros informes, la víctima descendió de su camioneta, aparentemente para saludar a un conocido, sin percatarse de la proximidad del vehículo que circulaba por la zona.

El impacto le provocó un severo traumatismo craneoencefálico, que resultó mortal antes de que pudiera recibir atención médica. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Este lamentable hecho ha generado conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes llaman a extremar precauciones al transitar cerca de vías concurridas.

Mira el video:

 

 

