¡Cambio de hábito! Dejó las pasarelas para ser monja, ahora conquista las redes en Brasil (VIDEO)

En las calles de Goiania, estado brasileño de Goiás, se ha vuelto viral un video que muestra a una joven monja vendiendo artículos religiosos con una sonrisa serena y contagiosa. Se trata de Kamila Rodrigues Cardoso, de 21 años, originaria de Minas Gerais, quien hoy responde al nombre de hermana Eva.

Apenas cumplió 18 años, Kamila decidió abandonar una prometedora carrera como modelo, dejar atrás a su familia, amigos e incluso su propio nombre, para integrarse a la congregación Sancta Dei Genitrix, una institución independiente de la Iglesia católica romana.

Como otros miembros de su congregación, la hermana Eva mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte su labor social y mensajes religiosos. Su perfil de TikTok ya cuenta con más de 50.000 seguidores, quienes la siguen tanto por su carisma como por su historia de transformación.

La joven monja confiesa que, pese a haber encontrado inicialmente satisfacción en el mundo del modelaje, la ansiedad y la depresión, exacerbadas por la muerte de su padre cuando ella tenía apenas nueve años, la llevaron a buscar consuelo en la fe. Comenzó a rezar el rosario y a frecuentar los servicios religiosos. Un día, durante una homilía, vio pasar a una monja que parecía irradiar luz, y en ese instante supo que su destino cambiaría.

“Hablo mucho con Jesús”, afirma la hermana Eva, cuyo nombre rinde homenaje a la figura bíblica de la primera mujer. Aunque no reniega del maquillaje ni del cuidado personal, asegura que lo hace para ofrecer a Jesús la mejor versión de sí misma. Confiesa recibir halagos y hasta propuestas de matrimonio, pero mantiene firme su devoción: su único “esposo” es Jesús.

Hoy, entre redes sociales y su labor en las calles, la hermana Eva ha logrado combinar su pasado como modelo con su nueva vida espiritual, demostrando que la fe también puede tener un rostro joven, moderno y cercano.

Mira el video:

