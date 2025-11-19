Durante un evento público donde la presidenta de México Claudia Sheinbaum participó en la promoción del Mundial 2026, un inesperado comentario de una reportera se robó la atención y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El momento ocurrió cuando Sheinbaum lanzó un balón hacia el área de prensa como parte de las dinámicas del acto. Sin embargo, antes de que el balón tocara el suelo, una periodista aprovechó para gritar:

“¡Mejor aviénteme medicamentos, presidenta!”. La frase generó sorpresa entre los asistentes y provocó murmullos inmediatos entre reporteros y staff del evento.

En cuestión de minutos, videos del suceso comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios interpretaron el grito como una crítica directa al desabastecimiento de medicamentos, un problema que ha afectado a múltiples estados y que continúa generando preocupación entre pacientes y personal médico.

La escena detonó una oleada de memes, comentarios y debates públicos. Mientras algunos usuarios celebraron el reclamo como una muestra de valentía, otros lo consideraron una falta de respeto al protocolo del evento. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el comentario puso sobre la mesa un tema sensible que continúa siendo motivo de exigencia social.

Hasta el momento, ni la presidencia ni la reportera han emitido una declaración oficial respecto al incidente, pero el episodio ya se posicionó como uno de los temas más comentados del día en plataformas como X, TikTok y Facebook.

A continuación, el video:

