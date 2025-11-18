[VIDEO] “¡Se quedó sin frenos!”: Autobús chocó contra 16 vehículos y dejó 13 heridos

Un impactante choque en cadena dejó al menos 13 personas heridas —dos de ellas en estado grave— la mañana de este lunes en el kilómetro 17 de la autopista Raposo Tavares, en la zona oeste de San Pablo, luego de que un colectivo perdiera los frenos y su chofer no lograra controlar el vehículo.

Según informó la concesionaria Ecovias Raposo Castello y el Departamento de Bomberos, el autobús sufrió una falla repentina en el sistema de frenos mientras circulaba por la vía. La pérdida de control derivó en una colisión que involucró a 16 vehículos, entre ellos dos motocicletas y varios automóviles.

Imágenes internas muestran el momento crítico

Cámaras de seguridad instaladas dentro del colectivo registraron la dramática secuencia. En las imágenes se observa cómo el vehículo golpea el cordón, sube a la vereda y avanza a unos 42 km/h, embistiendo autos y motos.

El chofer realiza maniobras bruscas en un intento desesperado por recuperar el control, mientras los pasajeros —muchos de ellos de pie— son lanzados de un lado a otro y gritan en pánico. La secuencia culmina cuando el conductor dirige el vehículo hacia la entrada de un edificio, donde termina chocando contra un portón. Los pasajeros descienden aturdidos y en estado de shock.

Heridos y atención de emergencia

Ecovias detalló que entre las víctimas hay dos personas en estado grave, dos con lesiones moderadas y al menos ocho con heridas leves.

Equipos del SAMU, bomberos y personal de la concesionaria acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y organizar el tránsito, que quedó fuertemente afectado durante la mañana.

Investigación en curso

La Policía Civil abrió una investigación para determinar si la falla en los frenos se debió a un desperfecto mecánico previo, falta de mantenimiento o algún otro factor. El organismo confirmó que el colectivo perdió el control antes de impactar contra los vehículos detenidos o en circulación en la autopista.

