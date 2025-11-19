Pelea entre privados de libertad fue controlada; se vivió tensión en la cárcel de El Abra

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la cárcel de máxima seguridad de El Abra (Cochabamba), donde se registró un enfrentamiento entre dos grupos de privados de libertad de nacionalidad brasileña, presuntamente vinculados a las organizaciones criminales Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC).

Según los primeros reportes desde el ingreso del penal, efectivos del grupo especial UTOP y de la fuerza Delta llegaron de manera inmediata para reforzar el operativo policial y retomar el control del recinto. Minutos antes, se había alertado sobre una pugna de poder entre ambos bandos al interior del penal.

De acuerdo con información preliminar, los disturbios se originaron en sectores donde se encuentran recluidos miembros de estas facciones, lo que derivó en peleas y desorden. Personal policial intervino rápidamente para separar a los internos y restablecer el orden.

Las unidades tácticas permanecieron varios minutos dentro del penal y, según se informó, se retiraron aproximadamente 10 minutos después al confirmar que la situación había sido controlada.

El director de Régimen Penitenciario fue contactado para brindar una versión oficial y pidió unos minutos para recibir un informe completo de lo sucedido. Se espera una declaración en las próximas horas.

Pese al incidente, las visitas se desarrollan con normalidad. Familiares e internos continúan con el ingreso habitual correspondiente a la jornada de miércoles, especialmente hacia el bloque C del penal.

Por ahora, se confirmó que los disturbios fueron controlados y no se reportaron nuevos enfrentamientos tras la intervención policial. Se aguarda información oficial sobre posibles heridos y las medidas que se adoptarán para evitar nuevas pugnas al interior de la cárcel.

