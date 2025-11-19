Cae vendedor de ‘sustancia ilícita’ que operaba por redes sociales en Cochabamba

Un operativo sorpresa de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) terminó con la aprehensión de un hombre que comercializaba droga sintética mediante redes sociales. El procedimiento se realizó ayer en la zona norte, donde los agentes interceptaron al sospechoso y posteriormente allanaron su vivienda, encontrando una importante cantidad de estupefacientes.

El detenido fue identificado como Daniel Tardío Gutiérrez, de 29 años y de nacionalidad argentina. Según el informe policial, el sujeto caminaba con una mochila y mantenía una actitud sospechosa, lo que motivó su requisa inmediata. En su interior llevaba 45 tabletas redondas de color morado, 19 tabletas triangulares y 3 tabletas negras de forma irregular, todas catalogadas como éxtasis o MDMA, una droga sintética de alto poder alucinógeno.

Tras la intervención, los efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio del aprehendido. En el lugar encontraron una bolsa de nylon amarilla con marihuana y cinco envases plásticos en forma de bala que contenían una sustancia blanca. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 6 gramos de marihuana y 4 gramos de cocaína.

“En el allanamiento se encontró marihuana y cocaína que dieron positivo en las pruebas de campo. El individuo se dedicaba a la venta de droga sintética utilizando plataformas digitales”, informó el director departamental de la Felcn, coronel Oliver Quiroga.

En total, la policía secuestró 67 tabletas de éxtasis, además de marihuana y cocaína. El caso fue remitido al Ministerio Público y el aprehendido será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.

La Felcn anunció que continuará realizando operativos en la zona norte, donde se sospecha que operan otras redes de microtráfico vinculadas al expendio de sustancias sintéticas.

