VIDEO: Motociclista muere tras brutal accidente al intentar adelantar a un camión en India

Un motociclista perdió la vida de manera trágica en India luego de quedar atrapado bajo las ruedas de un camión en una transitada avenida. El violento suceso quedó registrado en video y ha generado conmoción entre los usuarios de redes sociales por la secuencia de segundos que derivó en el fatal desenlace.

Según las imágenes, el motociclista intentó adelantar al camión por el lado izquierdo, maniobra que ya era riesgosa debido al intenso tráfico. En ese momento, un peatón cruzó inesperadamente la vía, obligando al conductor de la moto a intentar esquivarlo de forma abrupta. La maniobra resultó fatal.

Al girar para evitar embestir al peatón, el motociclista perdió el control. El impacto lo desestabilizó por completo y lo proyectó directamente hacia las ruedas del camión que avanzaba a su lado. El conductor del vehículo pesado no pudo frenar a tiempo.

Las autoridades locales acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento inmediato del motociclista debido a las graves heridas sufridas. También iniciaron las investigaciones para esclarecer responsabilidades y evaluar la señalización y condiciones de tránsito en la zona.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en India, uno de los países con mayor índice de accidentes de motocicleta en el mundo, donde las maniobras temerarias y la falta de infraestructura adecuada continúan cobrando vidas.

Imágenes sensibles:

