VIDEO: Deportista paralímpica fue embestida por un auto mientras circulaba por una calle de Argentina

La deportista paralímpica Lucrecia Gómez Boschetti resultó gravemente herida después de ser atropellada por un auto en barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba (Argentina). El hecho ocurrió cuando regresaba de entrenar en una pileta cercana y se desplazaba por la avenida Vélez Sarsfield obligada a circular por la calzada debido a la falta de rampas y al deterioro de las veredas, según denunció.

Gómez Boschetti explicó que se vio forzada a avanzar por la calle porque en numerosos tramos no podía subir a la vereda. En ese contexto, un vehículo que salía marcha atrás de una cochera la embistió de lleno, provocándole una fractura de fémur en la pierna derecha.

Un relevamiento en la zona confirma lo que la deportista viene denunciando, la accesibilidad es prácticamente inexistente. En la esquina de Vélez Sarsfield y San Luis, por ejemplo, solo una de las esquinas tiene rampa; en la opuesta no existe ningún acceso. Lo mismo sucede en Vélez Sarsfield al 600, 700 y 800, en los cruces con Obispo Oro, Achával Rodríguez y Fructuoso Rivera, donde además se suman veredas rotas y desniveles que complican la circulación incluso cuando hay rampas disponibles.

Las alternativas cercanas tampoco representan una solución. En calle Belgrano, donde hay ferias y comercios, las veredas son angostas y en varios puntos están bloqueadas por árboles. En avenida Hipólito Yrigoyen, otra ruta posible para llegar al sitio de entrenamiento, las rampas aparecen de manera irregular, con esquinas accesibles intercaladas con otras totalmente inaccesibles.

El caso tomó notoriedad luego de viralizarse un video en el que se ve a la deportista desplazándose por la calle entre autos, escena que generó indignación y reavivó las quejas por la ausencia de infraestructura accesible en pleno centro cordobés.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del vehículo que la atropelló no habría visto la silla de ruedas al salir marcha atrás desde la cochera.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa un reclamo histórico: sin veredas en condiciones ni rampas en cada esquina, las personas con discapacidad quedan expuestas a riesgos que podrían evitarse con infraestructura adecuada.

Mira el video:

