Un accidente de tránsito se registró la noche del sábado en la avenida Che Guevara, sexto anillo de Santa Cruz, cuando un conductor en presunto estado de ebriedad impactó por detrás a un motociclista, dejando únicamente daños materiales.

El motociclista, identificado como Franklin, relató que había dejado a su pasajero cerca y se encontraba esperando otros clientes.

“Dejé mi pasajero aquí, a dos cuadras, me vine a parar aquí y estaba esperando a otros pasajeros. Me dio por detrás, no me acuerdo nada”, indicó.

El conductor del vehículo, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue detenido por la policía y trasladado al puesto policial EPI 3 de la Villa Primero de Mayo para realizar las pruebas correspondientes y determinar su nivel de alcohol en sangre.

“El chofer estaba muy borracho”, agregó Franklin, quien además expresó su preocupación por los daños ocasionados a su motocicleta.

“Quiero que me devuelva mi moto, me la he arreglado o algo. Me está perjudicando, yo trabajo como repartidor”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play