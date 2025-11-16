TEMAS DE HOY:
Policial

Santa Cruz: conductor en presunto estado de ebriedad impacta a motociclista en avenida Che Guevara

El afectado, identificado como Franklin, relató que había dejado a su pasajero cerca y se encontraba esperando otros clientes.

Charles M. Flores

16/11/2025 11:02

Un conductor ebrio causa accidente en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró la noche del sábado en la avenida Che Guevara, sexto anillo de Santa Cruz, cuando un conductor en presunto estado de ebriedad impactó por detrás a un motociclista, dejando únicamente daños materiales.

El motociclista, identificado como Franklin, relató que había dejado a su pasajero cerca y se encontraba esperando otros clientes.

“Dejé mi pasajero aquí, a dos cuadras, me vine a parar aquí y estaba esperando a otros pasajeros. Me dio por detrás, no me acuerdo nada”, indicó.

El conductor del vehículo, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue detenido por la policía y trasladado al puesto policial EPI 3 de la Villa Primero de Mayo para realizar las pruebas correspondientes y determinar su nivel de alcohol en sangre.

“El chofer estaba muy borracho”, agregó Franklin, quien además expresó su preocupación por los daños ocasionados a su motocicleta.

“Quiero que me devuelva mi moto, me la he arreglado o algo. Me está perjudicando, yo trabajo como repartidor”, señaló.

 

