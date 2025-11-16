Efectivos policiales trasladaron desde Guayaramerín hasta Santa Cruz a Jangledson de Oliveira, ciudadano brasileño de 37 años, sindicado como líder del Comando Vermelho.

Oliveira contaba con un amplio prontuario criminal en Brasil, con nueve denuncias por homicidio, y es considerado altamente peligroso por las fuerzas policiales.

Oliveira fue detenido en un operativo policial en Guayaramerín y custodiado fuertemente por efectivos del DACI durante su traslado al aeropuerto Viru Viru. Desde allí, fue conducido hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se continuará con las investigaciones.

El ciudadano brasileño está vinculado al asesinato de Jerry Willy Pedraza, ocurrido el 22 de octubre de 2018 en Montero Hoyos.

Según las investigaciones, la víctima fue secuestrada, torturada y asesinada, mientras que Oliveira habría liderado la operación criminal, incluyendo la planificación del secuestro y la ejecución del asesinato.

Las autoridades bolivianas han solicitado la colaboración de Interpol y han gestionado la deportación inmediata de Oliveira a Brasil. Los oficiales destacan que su presencia en Bolivia representa un riesgo elevado debido a su historial violento y su vinculación con la organización criminal Comando Vermelho.

