Noticias

¿Subió o bajó? Así cerró el dólar paralelo este sábado 15 de noviembre en Bolivia

La cotización del dólar paralelo mostró movimientos durante la jornada de este sábado, según plataformas digitales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/11/2025 20:08

Bolivia

Según datos emitidos la noche de este sábado 15 de noviembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 10.29 (BOB), y un precio de compra de 10.35 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación al cierre de la pasada jornada sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 10.46 (BOB), y hoy registra a 10.29 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 10.60 (BOB) y hoy registra en 10.35 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado por la tarde una variación, ya que a la compra se registra en 10.35 (BOB), y 10.29 (BOB), para la venta.

