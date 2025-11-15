TEMAS DE HOY:
Joven aprehendido feminicidio en Yapacaní atraco en un micro

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Elimine estas 6 aplicaciones de su celular: Podrían vaciarle la cuenta bancaria en segundos

Al instalar estas aplicaciones falsas, el usuario, en lugar de obtener seguridad, convierte su celular en un punto de acceso para los ciberdelincuentes.

Milen Saavedra

14/11/2025 23:45

Elimine estas 6 aplicaciones de su celular: Podrían vaciarle la cuenta bancaria en segundos. Imagen de M. Richter en Pixabay
Mundo

Escuchar esta nota

El avance de la ciberdelincuencia enciende las alarmas a nivel mundial. La empresa de ciberseguridad Kaspersky emitió una advertencia crítica sobre seis aplicaciones que se hacen pasar por servicios legítimos de VPN (Redes Privadas Virtuales) pero que, en realidad, son herramientas diseñadas para robar datos sensibles y acceder a cuentas bancarias.

Si tiene alguna de las siguientes aplicaciones instaladas en su dispositivo móvil, se recomienda desinstalarlas de inmediato.

Las 6 aplicaciones que debe borrar urgente

Estas aplicaciones maliciosas se disfrazan de VPN para crear un servidor proxy que los atacantes utilizan para infiltrarse en su teléfono y robar información crítica como contraseñas, datos personales y accesos a la banca electrónica (homebanking), según publica TN.

Las aplicaciones identificadas y señaladas como peligrosas son:

  1. MaskVPN

  2. DewVPN

  3. PaladinVPN

  4. ProxyGate

  5. ShieldVPN

  6. ShineVPN

El peligro del disfraz de VPN

Las VPN legítimas están diseñadas para cifrar sus datos y ocultar su dirección IP, creando un "túnel" seguro para su navegación. Sin embargo, los piratas informáticos han encontrado la forma de manipular este concepto.

Al instalar estas aplicaciones falsas, el usuario, en lugar de obtener seguridad, convierte su celular en un punto de acceso para los ciberdelincuentes, quienes pueden interceptar toda la actividad en línea, lo que les permite:

  • Robar historiales bancarios.

  • Capturar claves y credenciales.

  • Suplantar la identidad del usuario para cometer estafas.

Consejos esenciales para proteger su dinero

La clave para no ser víctima de estos robos es la precaución y la prevención. Los expertos en ciberseguridad recomiendan:

  • Desinstalar inmediatamente cualquier aplicación que parezca sospechosa o que figure en la lista de alerta.

  • Nunca descargar archivos ni hacer clic en enlaces de origen dudoso (recibidos por correo, WhatsApp o redes sociales).

  • Usar contraseñas fuertes y únicas para cada servicio y cuenta bancaria.

  • Evitar la conexión a redes WiFi públicas sin una protección adecuada.

  • Mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones de su celular actualizadas para corregir vulnerabilidades de seguridad.

Un pequeño descuido puede costarle todo su patrimonio, por lo que la vigilancia constante es la mejor defensa.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD