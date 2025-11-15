Brasil presentó oficialmente la estatua de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Crato, en el estado de Ceará. Con 54 metros de altura, la obra supera al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros, convirtiéndose en el monumento mariano más grande del mundo.

La estatua se erige en el Jardín de Nuestra Señora de Fátima y su construcción formó parte de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza 2025.

El evento de inauguración contó con la participación de autoridades eclesiásticas y representantes del gobierno brasileño, así como con la presencia de miles de fieles que acudieron a presenciar la ceremonia.

El nuevo monumento no solo se destaca por su altura, sino también por su impacto cultural y turístico, ya que se espera que atraiga visitantes de todo el país y del extranjero. Según los organizadores, la obra busca ser un símbolo de esperanza y fe para los brasileños y para la comunidad católica global.

A continuación, el video:

