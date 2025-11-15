(Imágenes sensibles) Embarazada escapa con un cuchillo en la espalda tras ser atacada por su pareja

Una joven de 19 años, embarazada de cinco meses, sobrevivió a un violento ataque perpetrado por su pareja en la ciudad de Sao Paulo. Según las primeras informaciones de la policía local, la mujer fue apuñalada dentro de su vivienda y, pese a sus heridas, logró escapar para pedir ayuda entre sus vecinos.

Testigos relataron que la joven salió a la calle visiblemente herida y en estado de shock, buscando auxilio. Su agresor la siguió y trató de atacarla nuevamente frente a peatones y residentes, quienes, impactados por la escena, quedaron paralizados sin saber cómo reaccionar.

Minutos después, el atacante huyó del lugar, mientras la víctima permanecía en la vía pública esperando asistencia médica. Fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención de emergencia. Tanto ella como el bebé que espera se encuentran bajo observación, según reportes preliminares.

Las autoridades han iniciado la búsqueda del responsable, quien enfrenta cargos por tentativa de feminicidio.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

