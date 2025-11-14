¡Le explotó el celular! Mujer pierde una mano y queda desfigurada por dejar el dispositivo cargando sobre su cama

Una mujer identificada como Yadi compartió un impactante testimonio sobre los graves riesgos de seguridad al cargar dispositivos móviles, luego de que su rostro terminara desfigurado y perdiera una mano tras la explosión de su teléfono celular mientras dormía.

Yadi relató que el trágico accidente ocurrió luego de quedarse dormida con el celular conectado y apoyado cerca de su cabeza, una práctica habitual para muchos usuarios.

Según su testimonio, el incidente fue rápido y catastrófico: “Se recalienta la pila, hizo corto interno y en cuestión de segundos se explota el teléfono y explota el cargador”, relató Yadi.

En el momento de la explosión, la mujer tenía el teléfono en su mano derecha y el cargador del lado izquierdo de su cabeza, lo que resultó en quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro, la pérdida de una mano y pérdida de conocimiento inmediato, según publica Infobae.

El caso de Yadi subraya las advertencias de los especialistas sobre los peligros de cargar el teléfono durante la noche y, en especial, en entornos cerrados o cerca de materiales inflamables.

Expertos de compañías como Apple y cuerpos de bomberos señalan que:

Sobrecalentamiento: Dejar el celular en lugares poco ventilados, como bajo una almohada o al lado de la cama, eleva la temperatura de la batería. Fuga térmica: El calor excesivo puede provocar una fuga térmica y la posterior explosión, incluso si se utiliza el cargador original. Accesorios no certificados: El uso de cargadores y cables no certificados o genéricos aumenta drásticamente el riesgo de cortocircuitos y fallas.

Tras su calvario, Yadi decidió usar su experiencia para advertir al público sobre este riesgo que a menudo se ignora, a pesar de las recomendaciones de seguridad de los fabricantes.

“No cometas el mismo error. Si conoces a alguien que esté haciendo este tipo de cosas o si de pronto tú mismo haces este tipo de situaciones, ten precaución”, aconsejó Yadi.

Su mensaje es un llamado urgente a evitar el uso del celular mientras se carga y, bajo ninguna circunstancia, dormir con el dispositivo cerca de la cabeza o bajo la almohada.

Mira la programación en Red Uno Play