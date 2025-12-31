TEMAS DE HOY:
Eduardo Del Castillo Del Castillo FELCC

Internacional

Condenan a un hombre por cometer un grave delito contra una menor de 13 años

Un tribunal de Ecuador sentenció a trece años de prisión a un hombre que prostituyó a una adolescente de 17 años en la ciudad de Machala, Ecuador, capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

EFE

30/12/2025 23:31

Foto: Redes Sociales.
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Ecuador

Un tribunal de Ecuador sentenció a trece años de prisión a un hombre que prostituyó a una adolescente de 17 años en la ciudad de Machala, capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, informó este martes la Fiscalía.

El caso fue conocido por agentes policiales el 19 de diciembre de 2024, cuando hicieron un operativo de control en un prostíbulo, que era administrado por el ahora sentenciado, identificado como José Luis O.

En ese lugar encontraron a la adolescente, quien al principio mostró una identificación correspondiente a una mujer mayor de edad, lo que alertó a los uniformados, pues no se trataba de la misma persona.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima vivía con el hombre desde que tenía 14 años y tienen un hijo en común. La Policía lo detuvo en el instante y lo llevó ante las autoridades judiciales.

Según la Fiscalía, conversaciones telefónicas revelaron que él la obligaba a prostituirse, y también se comprobó que le imponía la cantidad de dinero que la menor debía cobrar y que le reclamaba cuando no acudía al prostíbulo, por lo que fue condenado por el delito de prostitución forzada. EFE

cbs/jrh

 

