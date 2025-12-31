Así ocurrió el choque de trenes en la ruta a Machu Picchu

Una colisión frontal entre trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail dejó este martes una persona fallecida y al menos treinta heridos en la región de Cusco. El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 hora local (18:20 GMT) en el kilómetro 94.4 de la vía férrea, en el sector de Pampacahua, una zona de difícil acceso donde los rieles corren en paralelo al río Vilcanota.

Víctimas y labores de rescate

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron que el fallecido es Roberto Cárdenas Loay, quien se desempeñaba como maquinista de una de las unidades. La fiscal adjunta Rosa Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, ordenó el levantamiento del cadáver y la identificación de los afectados.

Por su parte, el Ministerio de Salud envió doce ambulancias al lugar para brindar soporte especializado. La empresa Peru Rail informó que evacuó a los heridos en dos autovagones hacia clínicas y hospitales en Ollantaytambo y Cusco, tras haber brindado primeros auxilios a los pasajeros, al jefe de tren y al personal de tripulación.

Detalles del accidente

El choque se produjo en un tramo de vía única donde los trenes circulan en ambos sentidos. Al momento del impacto, una de las locomotoras cubría la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu, mientras que la otra realizaba el trayecto inverso. Al menos uno de los convoyes transportaba turistas nacionales y extranjeros, confirmándose la presencia de ciudadanos brasileños entre los lesionados.

Investigación en curso

La concesionaria de la vía, Ferrocarril Transandino (FTSA), y unidades especializadas de la PNP han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. La Fiscalía ya realiza diligencias urgentes y ha solicitado a las operadoras ferroviarias la información detallada sobre la cantidad de pasajeros a bordo para determinar el alcance total de la tragedia.

Esta ruta, de aproximadamente 43 kilómetros, es la principal vía de acceso a la ciudadela inca y atraviesa paisajes escarpados y selváticos a lo largo del cañón del Vilcanota.

