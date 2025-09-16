¿Machu Picchu podría perder su título de Maravilla del Mundo? Esto es lo que se sabe

A través de un comunicado emitido el pasado 13 de septiembre de 2025, la organización New7Wonders, que reconoció al emblemático santuario inca de Machu Picchu, como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo desde el 7 de julio del 2007, realizó un llamado de atención al Gobierno peruano.

La organización señalaría en el comunicado, que existe una falta de gestión integral, sostenible y coordinada amenaza con socavar la credibilidad de Machu Picchu, al punto tal de comprometer incluso su permanencia en el selecto grupo de patrimonios universales.

Debido al grave y preocupante deterioro del lugar, además New7Wonders citaría una serie de factores que según su percepción ocasionan deterioro y afectación a la imagen del Machu Picchu.

Entre los factores mencionados por la organización se encontraría; la presión turística sin una planificación adecuada, los altos precios, denuncias de irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre para acceder al sitio, conflictos sociales recurrentes y una visible falta de coordinación entre las diversas instituciones responsables de su conservación y promoción.

Dicha advertencia, habría generado reacciones en el país, especialmente de malestar ante la posibilidad concreta de perder el estatus de Machu Picchu como Maravilla del Mundo por falta de voluntad política y gestión eficiente, como lo señaló la exministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mara Seminario.

Mira la programación en Red Uno Play