Internacional

Madres entregan a sus hijos a la Policía tras daños de $us 50.000 en colegio

Los adolescentes de 12 y 13 años fueron arrestados después de que las cámaras mostraran los daños ocasionados dentro de su colegio.

Red Uno de Bolivia

15/09/2025 20:21

Foto: Captura de video
EEUU

El hecho ocurrió en Florida, Estados Unidos, donde dos madres decidieron entregar a sus hijos de 12 y 13 años a la policía luego de que provocaran daños valorados en 50.000 dólares en una escuela.

De acuerdo con el reporte policial, los menores ingresaron a las instalaciones del colegio y destruyeron equipos escolares, mobiliario y materiales educativos. El caso generó indignación en la comunidad.

En imágenes difundidas en redes sociales se observan los destrozos causados. Tras la viralización del hecho, muchos internautas destacaron la determinación de las madres al poner a disposición de las autoridades a sus hijos para corregir su conducta.

 

 

Los adolescentes fueron arrestados. En Estados Unidos, algunos estados fijan la edad mínima de responsabilidad penal en 10 o 12 años. Aunque un menor no puede ir a prisión, sí es sometido a un proceso judicial que puede derivar en trabajo comunitario u otras sanciones.

 

 

 

