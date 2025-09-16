Conmoción en Perú: niña que llevó almuerzo a su padre murió con él en un derrumbe

Una tragedia se registró el pasado 5 de septiembre en el distrito de Conila, Amazonas, en Perú, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de seis personas. Entre las víctimas se encontraban el obrero Víctor Hugo Zumaeta Tuesta y su pequeña hija de seis años, un inseparable dúo que halló un destino trágico en la cantera donde él trabajaba.

La historia de su último día juntos es un relato de amor y devoción. La menor, que siempre acompañaba a su padre, fue a llevarle el almuerzo. Después de que su hermano mayor regresara a casa, ella insistió en quedarse un poco más con él, sin saber que ese simple acto de cariño sellaría un final devastador.

La abuela de la niña, Noelia Tuesta, compartió la angustia de ese momento: "Yo le dije 'no te vayas hijita', pero ella ya estaba acostumbrada. Mucho quería a su papá", relató, con la voz entrecortada, informa La República.

El deslizamiento, de una magnitud apabullante, sepultó a Víctor Hugo y a su hija, junto a otros cuatro trabajadores. La fuerza del derrumbe fue tal que uno de los vehículos de maquinaria pesada aún se encuentra a 100 metros de profundidad.

La esposa de Víctor Hugo y madre de los niños, Noelia Challca, recibió la noticia por una llamada telefónica. Había decidido quedarse en Tarapoto unos días más, planeando reunirse con su familia, una reunión que nunca ocurrió. La pareja, casada por 12 años, era conocida por su compromiso con la fe y la difusión de la palabra de Dios.

Mira la programación en Red Uno Play