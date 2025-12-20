Un intento de selfie terminó en tragedia en la localidad de Ramgarh, en el estado de Jharkhand, India. Un joven de 33 años, identificado como Amit Rajwar, murió luego de acercarse peligrosamente a una manada de 42 elefantes salvajes para tomarse una fotografía.

El dramático episodio ocurrió el martes por la tarde, en la zona de Ara Sarubeda, según informaron medios locales. Todo quedó registrado en un impactante video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó conmoción en la región.

El momento de la tragedia: pánico y desesperación

De acuerdo con el Departamento Forestal, la manada de elefantes había estado merodeando la zona durante varios días. Su presencia atrajo a decenas de vecinos de comunidades cercanas, quienes se acercaron para observarlos y grabar imágenes con sus teléfonos celulares.

Pese a las advertencias de las autoridades y de algunos pobladores, un grupo de jóvenes decidió aproximarse aún más a los animales en busca de una selfie. La situación se salió de control cuando uno de los elefantes, visiblemente alterado por la presencia humana, se tornó agresivo y cargó contra el grupo.

En medio del caos, la mayoría logró escapar, pero Amit Rajwar no tuvo la misma suerte. El animal lo atrapó con la trompa, lo lanzó violentamente contra el suelo y lo pisoteó, provocándole la muerte en el acto.

La reacción de las autoridades y el llamado de alerta

Tras el ataque, una multitud se congregó en el lugar. El guardaparque Bateshwar Paswan confirmó el fallecimiento y señaló que un equipo médico llegó rápidamente, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

El Departamento Forestal informó que dos días antes del incidente se había advertido a los vecinos sobre el peligro de acercarse a los elefantes salvajes. Sin embargo, las recomendaciones fueron ignoradas y el desenlace fue fatal.

Actualmente, las autoridades trabajan para alejar a la manada y devolverla a su hábitat natural, mientras refuerzan los operativos de prevención en la zona.

Un llamado a la responsabilidad

El caso de Amit Rajwar reavivó el debate sobre los riesgos de interactuar con animales salvajes y la obsesión por obtener selfies extremas.

Según el diario The New Indian Express, este fue el quinto caso en una semana. Otras cuatro personas —Amul Mahto (35), Parvati Devi (40) y Savitri Devi (45)— también murieron pisoteadas por la misma manada.

Datos oficiales revelan que más de 1.270 personas murieron en los últimos 18 años en Jharkhand a causa de ataques de elefantes.

Desde el Departamento Forestal reiteraron el pedido a la población de mantener distancia, respetar las advertencias y priorizar la vida por sobre la curiosidad o la búsqueda de viralidad en redes sociales.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play