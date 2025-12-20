Trump lanza los “Juegos Patriotas” para 2026 y estallan comparaciones con “Los Juegos del Hambre”

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la realización de los llamados “Juegos Patriotas” por los 250 aniversario del país, previsto para 2026, provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde rápidamente surgieron comparaciones con la película “Los Juegos del Hambre”.

Trump explicó en un video que la competencia se llevará a cabo el próximo otoño y tendrá una duración de cuatro días. El evento reunirá a los mejores atletas de secundaria, un joven y una joven serán los representantes de cada estado y territorio, y tendrá como sede nada menos que la Casa Blanca, un detalle que intensificó la polémica y el debate público.

El mandatario calificó la iniciativa como “un evento atlético sin precedentes”, aunque una de sus declaraciones, volvió a encender la discusión política y social en plataformas digitales.

“Les garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”, indicó Trump.

Las comparaciones con Los Juegos del Hambre se multiplicaron. Según recogió EFE, sectores de la oposición recordaron la trama de la saga cinematográfica, donde un régimen selecciona a jóvenes de cada distrito para competir en un evento simbólico transmitido a todo el país. La cuenta oficial del Partido Demócrata en X compartió incluso un fragmento de la película, reforzando el paralelismo.

En el mismo anuncio, Trump reiteró su intención de construir un arco monumental en Washington, inspirado en el Arco del Triunfo de París, y adelantó que las celebraciones incluirán una pelea de UFC en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio, coincidiendo con el Día de la Bandera y su cumpleaños.





