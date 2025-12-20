“Estamos en problemas”: mensaje previo a tragedia aérea conmueve

Un mensaje corto y angustiante enviado minutos antes del despegue se convirtió en el último contacto entre Cristina Grossu Biffle y su madre. “Estamos en problemas”, escribió desde el avión privado en el que viajaba con el expiloto de NASCAR Greg Biffle y parte de su familia.

El accidente ocurrió cuando la aeronave intentó regresar al aeropuerto poco después del despegue. El avión transportaba a siete personas. Ninguna sobrevivió.

El grupo familiar se dirigía a celebrar un cumpleaños en Florida.

“Eso fue todo”: el dolor de una madre

Cathy Grossu, madre de Cristina, relató conmovida que ese fue el último mensaje que recibió de su hija. “Eso fue todo”, dijo, recordando el último abrazo antes del viaje.

“No recuerdo las últimas palabras que les dije… y eso me va a atormentar”, expresó entre lágrimas.

Víctimas confirmadas

Según informó el portal Todo Noticias, entre las personas fallecidas se encontraban:

Greg Biffle , expiloto de NASCAR, de 55 años

Cristina Grossu , su esposa

El hijo de Cristina , de 5 años

Una hija adolescente de Biffle

Otros tres ocupantes aún no identificados públicamente

Mira la programación en Red Uno Play