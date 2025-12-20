TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Sucre Feminicidio Infanticidio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“Estamos en problemas”: mensaje previo a tragedia aérea conmueve

El texto “estamos en problemas”, enviado por Cristina Grossu antes del despegue, fue el último contacto antes del accidente que dejó siete fallecidos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

19/12/2025 21:51

“Estamos en problemas”: El último mensaje que conmociona al mundo del automovilismo. FOTO: RRSS

Escuchar esta nota

Un mensaje corto y angustiante enviado minutos antes del despegue se convirtió en el último contacto entre Cristina Grossu Biffle y su madre. “Estamos en problemas”, escribió desde el avión privado en el que viajaba con el expiloto de NASCAR Greg Biffle y parte de su familia.

 

El accidente ocurrió cuando la aeronave intentó regresar al aeropuerto poco después del despegue. El avión transportaba a siete personas. Ninguna sobrevivió.

El grupo familiar se dirigía a celebrar un cumpleaños en Florida.

 

“Eso fue todo”: el dolor de una madre

Cathy Grossu, madre de Cristina, relató conmovida que ese fue el último mensaje que recibió de su hija. “Eso fue todo”, dijo, recordando el último abrazo antes del viaje.

“No recuerdo las últimas palabras que les dije… y eso me va a atormentar”, expresó entre lágrimas.

 

Víctimas confirmadas

Según informó el portal Todo Noticias, entre las personas fallecidas se encontraban:

  • Greg Biffle, expiloto de NASCAR, de 55 años

  • Cristina Grossu, su esposa

  • El hijo de Cristina, de 5 años

  • Una hija adolescente de Biffle

  • Otros tres ocupantes aún no identificados públicamente

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD