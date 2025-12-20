“Estamos en problemas”: mensaje previo a tragedia aérea conmueve

El texto “estamos en problemas”, enviado por Cristina Grossu antes del despegue, fue el último contacto antes del accidente que dejó siete fallecidos.
19/12/2025 21:51

Un mensaje corto y angustiante enviado minutos antes del despegue se convirtió en el último contacto entre Cristina Grossu Biffle y su madre. “Estamos en problemas”, escribió desde el avión privado en el que viajaba con el expiloto de NASCAR Greg Biffle y parte de su familia.
El accidente ocurrió cuando la aeronave intentó regresar al aeropuerto poco después del despegue. El avión transportaba a siete personas. Ninguna sobrevivió.
El grupo familiar se dirigía a celebrar un cumpleaños en Florida.
“Eso fue todo”: el dolor de una madre
Cathy Grossu, madre de Cristina, relató conmovida que ese fue el último mensaje que recibió de su hija. “Eso fue todo”, dijo, recordando el último abrazo antes del viaje.
“No recuerdo las últimas palabras que les dije… y eso me va a atormentar”, expresó entre lágrimas.
Víctimas confirmadas
Según informó el portal Todo Noticias, entre las personas fallecidas se encontraban:
Greg Biffle, expiloto de NASCAR, de 55 años
Cristina Grossu, su esposa
El hijo de Cristina, de 5 años
Una hija adolescente de Biffle
Otros tres ocupantes aún no identificados públicamente
