Se viene el apagón analógico: todo lo que tiene que saber para no perder la señal

Bolivia se prepara para un cambio histórico en la televisión: el apagón analógico. A partir de mayo de 2026, el país dejará atrás la señal tradicional para dar paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Te explicamos qué significa, qué necesitas y cómo seguir viendo tus canales favoritos.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico es el proceso mediante el cual Bolivia reemplazará definitivamente la señal de televisión analógica por la Televisión Digital Terrestre (TDT).

La transición comenzará oficialmente en el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) en mayo de 2026.

La TV digital ofrece una señal gratuita, con mejor calidad de imagen y sonido, y sin las interferencias típicas como la “nieve” o el ruido en pantalla.

¿Qué cambia con la TV digital?

Mejor calidad: Imagen en alta definición y sonido más limpio.

Sin costo adicional: Los canales abiertos seguirán siendo gratuitos.

Señal más estable: Menos cortes y distorsiones.

¿Qué equipo necesitas?

🔹 Si tienes un televisor antiguo:

Necesitarás un decodificador TDT para poder captar la nueva señal digital.

🔹 Si tienes un Smart TV o TV digital:

Solo debes conectar una antena compatible y podrás ver todos los canales abiertos.

¿Por qué se implementa el apagón analógico?

La medida busca:

Modernizar la televisión en Bolivia

Liberar espectro radioeléctrico

Adecuarse a estándares internacionales de telecomunicaciones

Simulacros: lo que debes saber

En las últimas semanas, muchos usuarios notaron líneas o imágenes distorsionadas en sus televisores, especialmente los más antiguos. Esto forma parte de los simulacros del apagón analógico.

El director ejecutivo de la ATT, Carlos Agreda, informó que se realizará un segundo simulacro el 28 de febrero de 2026, entre las 10:00 y 14:00 horas.

“El objetivo es que la población esté debidamente informada y pueda adaptarse sin inconvenientes”, explicó la autoridad.

Estos simulacros permiten detectar fallas técnicas y orientar a los usuarios para evitar quedarse sin señal.

¿Cuándo será el apagón analógico?

📅 Mayo de 2026

📍 La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

¿Qué debes hacer?

✔️ Si tu TV es antiguo: Compra un decodificador TDT compatible.

✔️ Si tu TV es digital: Conecta una antena y listo.

¿Dónde ver Red Uno en señal digital?

Con la llegada de la TV digital, Red Uno estará disponible en los siguientes canales TDT:

📍 La Paz: 11.1

📍 Cochabamba: 9.1

📍 Santa Cruz: 13.1

Mira la programación en Red Uno Play