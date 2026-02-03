Rodrigo Paz anuncia el inicio de operaciones de Starlink en Bolivia

Bolivia inicia una nueva etapa en materia de conectividad digital. A través de sus redes sociales, el presidente Rodrigo Paz anunció este lunes el inicio oficial de operaciones de Starlink en todo el territorio nacional, en alianza con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

“Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad”, afirmó el mandatario, al subrayar que esta iniciativa cumple el compromiso de “integrar a cada rincón de la patria” mediante tecnología de última generación.

Paz resaltó que Starlink se convierte en la primera empresa en iniciar operaciones de conectividad satelital a nivel nacional en el marco de la apertura del mercado. “A partir de hoy, el internet satelital llega a nuestras escuelas rurales, centros de salud y hogares en las zonas más alejadas”, señaló.

En ese sentido, el presidente remarcó que la medida busca cerrar la brecha digital y ampliar las oportunidades para miles de bolivianos. “Estamos eliminando las fronteras digitales para que el talento boliviano compita con el mundo”, expresó en su publicación.

El presidente también resaltó que este avance se complementa con la puesta en marcha del nuevo Polo Tecnológico en la ciudad de El Alto, un proyecto estratégico que apunta a consolidar a Bolivia como un actor competitivo en innovación y desarrollo tecnológico de cara al Bicentenario.

Con este anuncio, el Gobierno apuesta a fortalecer la educación, la salud y la productividad en zonas rurales, sentando las bases para una Bolivia más conectada, moderna e inclusiva.

