El presidente Rodrigo Paz, advirtió que el retorno de 'las mafias de la corrupción', a las que comparó con garrapatas que “chuparon la sangre del país” durante los últimos años, pondría en riesgo que Bolivia cierre el año con resultados económicos positivos.

Durante una entrevista concedida en exclusiva a Notivisión, durante su participación en la CAF que se lleva adelante en Panamá, el mandatario sostuvo que en los últimos 20 años se instauró en Bolivia una “ideología de la corrupción”, la cual —dijo— ya fue denunciada a nivel mundial.

“No soy de la ideología de la corrupción. Esa ideología se ha generado, fundado y desarrollado en Bolivia, y hoy la estamos denunciando ante el mundo”, afirmó Paz.

El jefe de Estado explicó que, pese a las dificultades heredadas, el Gobierno proyecta cerrar la gestión con números positivos, aunque moderados, siempre y cuando no se permita el regreso de los grupos que —según sus palabras— vivieron del saqueo del país.

“Las mafias han vivido de Bolivia, nos han chupado la sangre como garrapatas. Enfermaron la economía, enfermaron al país. Hoy estamos sanando a Bolivia y esas garrapatas nos las tenemos que sacudir”, señaló.

Rodrigo Paz reconoció que erradicar estas estructuras no es un proceso sencillo, comparándolo con arrancar una garrapata “que duele porque está aferrada con colmillos”, pero aseguró que es un paso necesario para recuperar la capacidad productiva del país.

En ese contexto, cuestionó la gestión de los recursos naturales en las últimas dos décadas, asegurando que el gas y el litio fueron mal administrados, lo que dejó al país con menos ingresos y oportunidades.

“Vendieron nuestros recursos naturales. Hoy no hay gas, el litio también lo vendieron, pero Bolivia puede diversificar su capacidad de producción y tener un mejor futuro”, remarcó.

Consultado sobre si estas “garrapatas” ya fueron eliminadas por completo, el presidente indicó que algunas ya están en la cárcel, otras se dieron a la fuga, pero advirtió que aún quedan sectores que intentan retornar al poder. “Lo único que puede hacerle daño a Bolivia es que estas mafias vuelvan. No podemos permitir que el pasado regrese”, enfatizó.

Finalmente, Paz aseguró que su Gobierno se mantendrá firme en la defensa de la verdad, aun cuando esta sea dura, como base para reconstruir el país.

“Nos podremos equivocar, pero no mentir. Con la verdad vamos a salir adelante. La patria tiene mucho futuro”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play