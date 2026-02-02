Constitución permite solo una reelección y fija tope de 10 años, afirma jurista

El abogado constitucionalista César Cabrera señaló que la Constitución Política del Estado (CPE) establece límites claros a la permanencia en cargos electivos subnacionales y que estos deben ser considerados en el análisis de las demandas de inhabilitación, como las presentadas contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

Según Cabrera, los artículos 185 y 188 de la CPE permiten la elección de autoridades subnacionales por una sola vez y una única reelección continua, lo que implica, en términos de cómputo, un máximo de 10 años en el ejercicio del cargo.

Aclaró que este análisis no se basa en el artículo 168, referido exclusivamente al presidente y vicepresidente, sino en normas aplicables a todas las autoridades electas.

El jurista explicó que la Sentencia Constitucional 007/2025 cobra especial relevancia, ya que declara inconstitucional la Ley de Aplicación Normativa de 2013, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, la cual había dejado sin efecto la Disposición Transitoria Primera, numeral II, de la CPE. Esta disposición establece que los mandatos ejercidos antes de la vigencia de la actual Constitución también deben ser computados.

“Los mandatos anteriores cuentan para el cómputo de los nuevos periodos. Matemáticamente, nadie puede ejercer el cargo por más de 10 años”, sostuvo Cabrera, al remarcar que la Constitución es una norma suprema, especial y de aplicación preferente.

Asimismo, indicó que la Sentencia 007/2025 no solo limita el ejercicio del cargo, sino que también prohíbe la intención de postulación cuando se ha superado el límite constitucional, criterio que ya habría sido aplicado por tribunales electorales departamentales del Beni y Santa Cruz, en casos como el del exalcalde Moisés Shiriqui.

Cabrera añadió que esta interpretación se sustenta además en la Opinión Consultiva 028 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la reelección indefinida no constituye un derecho humano, criterio aplicable a Bolivia por ser parte de la OEA.

Las declaraciones del constitucionalista surgen luego de que el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba admitiera cinco demandas de inhabilitación contra candidatos a las elecciones subnacionales, entre ellas la presentada contra Manfred Reyes Villa.

Por su parte, Manfred Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por APB-Súmate, informó que presentó todos sus descargos y respaldos legales ante el órgano electoral, asegurando que su postulación no está en riesgo.

“Hemos presentado la respuesta amparados en la ley y en la Constitución Política del Estado. La ley no es retroactiva; se aplica desde el momento en que se aprueba en adelante”, declaró el candidato ante los medios.

El TED de Cochabamba confirmó previamente que la Sala Plena admitió la demanda de inhabilitación presentada por Julio Carvajal Gonzales, por lo que el proceso continúa en análisis dentro del marco legal electoral.

