Velasco y Aguirre refuerzan su campaña en Vallegrande rumbo a las subnacionales

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Libres, Juan Pablo Velasco, junto a su candidata a vicegobernadora Paola Aguirre, llegó este fin de semana a Vallegrande como parte de su gira por los valles cruceños, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, que definirán a las autoridades para la gestión 2026-2030.

Durante la visita, Velasco y Aguirre sostuvieron encuentros con vecinos, dirigentes y familias de la región, donde expusieron su propuesta de gestión y escucharon las principales demandas del municipio.

A través de sus redes sociales, Velasco destacó el recibimiento brindado por la población vallegrandina.

“Vallegrande nos recibió con convicción, palabras sinceras y esa fuerza que los caracteriza. Estar aquí, compartir este encuentro y sentir el respaldo de quienes creen en este proyecto nos reafirma que vamos por el camino correcto”, escribió el candidato.

Por su parte, Paola Aguirre agradeció el cariño y la apertura de los habitantes del lugar, resaltando el valor humano y el potencial de la región.

“Gracias Vallegrande por abrirnos las puertas de sus casas y de su corazón. Tienen una fuerza humana enorme y un gran potencial que vale la pena cuidar juntos. ¡El futuro de Vallegrande es grandioso!”, expresó.

La visita forma parte de la estrategia del binomio para consolidar apoyo en los valles cruceños, una región clave en el escenario electoral departamental.

