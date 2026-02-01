Mamen visita Porongo para apoyar la candidatura de Marcelo Añez

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación VOS, Manuel Saavedra, visitó esta mañana el municipio de Porongo con el objetivo de impulsar la candidatura de Marcelo Añez, aspirante a la alcaldía de ese municipio por la misma agrupación.

Durante su recorrido, ambos candidatos realizaron una caminata por las calles del municipio, en la que se saludó a comerciantes y vecinos del mercado principal de Porongo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca sus propuestas.

Posteriormente, los aspirantes realizaron una visita puerta a puerta, explicando a la población las iniciativas de desarrollo que buscan implementar en Porongo, un municipio que forma parte de la metrópoli de Santa Cruz, y destacando su compromiso con el crecimiento económico y social de la zona.

La actividad forma parte de la agenda de campaña de la agrupación VOS, enfocada en acercar sus propuestas directamente a los ciudadanos y fortalecer el contacto con la comunidad de los diferentes municipios del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play