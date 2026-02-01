TEMAS DE HOY:
Mamen visita Porongo para apoyar la candidatura de Marcelo Añez

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por VOS visitó esta mañana el municipio de Porongo, donde junto a Marcelo Añez saludó a comerciantes del mercado principal y realizó un recorrido puerta a puerta explicando sus propuestas para el desarrollo local.

Red Uno de Bolivia

01/02/2026 13:56

Mamen y Añez en Porongo. Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación VOS, Manuel Saavedra, visitó esta mañana el municipio de Porongo con el objetivo de impulsar la candidatura de Marcelo Añez, aspirante a la alcaldía de ese municipio por la misma agrupación.

Durante su recorrido, ambos candidatos realizaron una caminata por las calles del municipio, en la que se saludó a comerciantes y vecinos del mercado principal de Porongo, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca sus propuestas.

Posteriormente, los aspirantes realizaron una visita puerta a puerta, explicando a la población las iniciativas de desarrollo que buscan implementar en Porongo, un municipio que forma parte de la metrópoli de Santa Cruz, y destacando su compromiso con el crecimiento económico y social de la zona.

La actividad forma parte de la agenda de campaña de la agrupación VOS, enfocada en acercar sus propuestas directamente a los ciudadanos y fortalecer el contacto con la comunidad de los diferentes municipios del departamento.

 

