Torturada y marcada: rescatan en Santa Cruz a joven paraguaya víctima de trata

Un operativo conjunto entre autoridades de Bolivia y Paraguay logró el rescate de una joven ciudadana paraguaya que permanecía secuestrada en la zona de la avenida Jenecherú, en la capital cruceña. La víctima vivía un auténtico calvario: tras ser captada en su país de origen, fue sometida a explotación sexual, vejaciones, dopaje y agresiones físicas.

El "milagro" de una llamada

El rescate se produjo gracias a que la víctima logró acceder a un teléfono celular por un breve momento. Al recordar de memoria el número de sus familiares en Paraguay, pudo dar la alerta. Inmediatamente, la Fiscalía Internacional de Trata y Tráfico de Paraguay activó los protocolos, coordinando con sus pares en Bolivia para ejecutar el allanamiento.

Según el cónsul de Paraguay, Oscar Benítez, la joven fue "vilmente golpeada" la mañana previa a su rescate y presenta múltiples hematomas internos y externos. "Llegó al país con la promesa de trabajar como cajera en una discoteca famosa, pero se encontró con una realidad totalmente distinta", detalló la autoridad consular.

Modus operandi: Camiones sin control

Las investigaciones preliminares revelan una logística criminal preocupante. El fiscal de Trata y Tráfico, Daniel Lobo, informó que la víctima fue captada por una compatriota paraguaya y trasladada a Bolivia en vehículos de transporte pesado.

"Vienen en camiones que no son verificados. La víctima manifestó que el transporte en el que fue traída nunca tuvo una parada ni control alguno hasta llegar a Santa Cruz", señaló Benítez. Una vez en la ciudad, le secuestraron su documentación y teléfono, manteniéndola en encierro absoluto. Para asegurar su sumisión, sus captores le realizaron un corte en el rostro como una violenta advertencia de lo que sucedería si no cedía a la explotación.

Investigación internacional

Actualmente, hay tres personas aprehendidas que ya han sido puestas ante un juez cautelar. La Fiscalía ha solicitado su detención preventiva, bajo el cargo de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.

No se descarta que se trate de una organización criminal de gran alcance con nexos entre ambos países. Mientras tanto, Paraguay espera la autorización para repatriar a la joven, quien deberá someterse a estrictos protocolos de asistencia médica y psicológica tras el trauma sufrido.

