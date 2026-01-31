Camión con sal se despista en una curva y deja un saldo trágico en El Sillar

Un trágico accidente ocurrió en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz, en la zona de El Sillar, cuando un camión que transportaba sal perdió el control en una curva semipendiente, se encunetó y volcó lateralmente.

El conductor, un joven de 22 años, murió atrapado entre los fierros del motorizado. Tres acompañantes resultaron heridos, entre ellos un menor de 12 años, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Según el reporte preliminar de la Policía, el hecho se clasifica como “choque a objeto fijo, con despiste de vía, seguido de encunetamiento con vuelco lateral izquierdo, con personas heridas y muerte de persona”.

Se dio a conocer que el camión impactó contra la barra divisoria de la vía antes de volcarse, hecho que evidencia la peligrosidad de la curva donde ocurrió el accidente.

El proceso de investigación continúa, mientras autoridades de tránsito y seguridad vial estudian las causas exactas del despiste y el vuelco del camión.

