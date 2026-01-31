Senamhi advierte lluvias y tormentas eléctricas: precaución este sábado en varias ciudades del país

La población boliviana se enfrentará este sábado 31 de enero a un clima inestable en varias de sus principales ciudades, caracterizado por cielos nubosos, tormentas eléctricas y precipitaciones aisladas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En el eje occidental, La Paz tendrá tormentas eléctricas a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre 8 °C y 20 °C. Su vecina El Alto también registrará condiciones similares, con una mínima de 6 °C y máxima de 14 °C, y precipitaciones previstas para horas de la tarde.

Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado, con tormentas eléctricas y temperaturas entre 6 °C y 16 °C. Potosí, por su parte, tendrá cielos nublados durante gran parte de la jornada, con tormentas en la mañana y tarde, y temperaturas que variarán entre 6 °C y 21 °C.

En la región central, Cochabamba presentará cielos parcialmente nubosos y tormentas eléctricas, con temperaturas entre 13 °C y 23 °C. Sucre disfrutará de un clima más estable, con cielos nubosos, pero sin probabilidad de lluvias, y temperaturas que oscilarán entre 19 °C y 28 °C.

Al sur, Tarija iniciará el día con cielo despejado, pero se espera un aumento de nubosidad y posibles lluvias con tormentas eléctricas, con temperaturas entre 14 °C y 28 °C. En el norte amazónico, Cobija registrará altas temperaturas, entre 23 °C y 31 °C, con probabilidad de lluvias y cielos nubosos.

Trinidad, en el Beni, verá cielos parcialmente nublados con posibles precipitaciones y temperaturas que irán de 24 °C a 33 °C.

Santa Cruz de la Sierra, en contraste, tendrá un día poco nuboso, con altas temperaturas de entre 23 °C y 33 °C, sin probabilidad de lluvias.

