TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Arturo Murillo Captura Marset

26ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

BTS vuelve y el tráiler lo confirma: emoción total en el fandom

El esperado documental mostrará el reencuentro del grupo tras su pausa y el proceso creativo de su nuevo álbum. La cuenta regresiva ya comenzó.

Silvia Sanchez

17/03/2026 14:43

¡ARMY en alerta! Revelan el tráiler de “BTS: El regreso”
Mundo

Escuchar esta nota

La espera terminó… y la emoción también se desbordó. El grupo surcoreano BTS sorprendió a sus fans con el primer tráiler de su documental “BTS: El regreso”, una producción que promete mostrar su lado más íntimo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El adelanto ya genera revuelo entre el ARMY, que vive con intensidad cada segundo de este esperado comeback.

Un vistazo íntimo al regreso

Dirigido por Bao Nguyen, el documental ofrece un acceso sin precedentes al grupo, acompañando a sus integrantes en su esperado reencuentro tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La producción, respaldada por HYBE, sigue de cerca el proceso de creación de Arirang, el nuevo álbum que marcará una nueva etapa en la historia del grupo.

Más allá de la música, la narrativa explora emociones profundas: dudas, cambios personales y el desafío de volver a empezar sin dejar atrás todo lo construido.

Más que un comeback

Desde su debut en 2013, BTS se convirtió en un fenómeno global. Ahora, tras años de pausa, los siete integrantes —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— regresan con una madurez distinta.

El documental los muestra en Los Ángeles, reencontrándose en el estudio, redescubriéndose como artistas y como grupo.

El resultado: nueva música que refleja quiénes son hoy… y hacia dónde quieren ir.

Fechas clave que debes marcar

  • Lanzamiento del álbum Arirang: 20 de marzo

  • Primera presentación en vivo: 21 de marzo en Plaza Gwanghwamun

  • Estreno del documental: 27 de marzo en Netflix

Un regreso que ya es histórico

Para millones de fans, este no es solo un documental. Es el testimonio de una etapa, de un reencuentro y de una historia que sigue evolucionando.

Porque cuando BTS vuelve… el mundo entero escucha.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD