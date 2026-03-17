¡ARMY en alerta! Revelan el tráiler de “BTS: El regreso”

La espera terminó… y la emoción también se desbordó. El grupo surcoreano BTS sorprendió a sus fans con el primer tráiler de su documental “BTS: El regreso”, una producción que promete mostrar su lado más íntimo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El adelanto ya genera revuelo entre el ARMY, que vive con intensidad cada segundo de este esperado comeback.

Un vistazo íntimo al regreso

Dirigido por Bao Nguyen, el documental ofrece un acceso sin precedentes al grupo, acompañando a sus integrantes en su esperado reencuentro tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La producción, respaldada por HYBE, sigue de cerca el proceso de creación de Arirang, el nuevo álbum que marcará una nueva etapa en la historia del grupo.

Más allá de la música, la narrativa explora emociones profundas: dudas, cambios personales y el desafío de volver a empezar sin dejar atrás todo lo construido.

Más que un comeback

Desde su debut en 2013, BTS se convirtió en un fenómeno global. Ahora, tras años de pausa, los siete integrantes —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— regresan con una madurez distinta.

El documental los muestra en Los Ángeles, reencontrándose en el estudio, redescubriéndose como artistas y como grupo.

El resultado: nueva música que refleja quiénes son hoy… y hacia dónde quieren ir.

Fechas clave que debes marcar

Lanzamiento del álbum Arirang: 20 de marzo

Primera presentación en vivo: 21 de marzo en Plaza Gwanghwamun

Estreno del documental: 27 de marzo en Netflix

Un regreso que ya es histórico

Para millones de fans, este no es solo un documental. Es el testimonio de una etapa, de un reencuentro y de una historia que sigue evolucionando.

Porque cuando BTS vuelve… el mundo entero escucha.

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