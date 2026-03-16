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La familia de El Mañanero crece, Marcela Gonzales anuncia su embarazo

La presentadora del programa El Mañanero confirmó la noticia en vivo y aseguró que su familia crecerá con la llegada de un nuevo bebé.

Red Uno de Bolivia

16/03/2026 11:29

Foto: El equipo de El Mañanero.
La Paz

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La presentadora de televisión, Marcela Gonzales, anunció este lunes en vivo que está embarazada de su segundo hijo durante una emisión del programa El Mañanero, noticia que fue celebrada por sus compañeros en el set.

La conductora compartió el momento luego de someterse, días atrás, a una ecografía junto al médico Luciano Gutiérrez, quien confirmó que el embarazo evoluciona con normalidad.

“Estoy muy feliz porque ahora también vamos a ser una familia de cuatro”, expresó Gonzales, visiblemente emocionada al compartir la noticia con la audiencia.

La presentadora también comentó que decidió buscar un nuevo bebé pensando en su hija, con el deseo de que pueda tener un hermano o hermana.

“Por amor a mi Natalia quiero un hermanito para ella o hermanita, no sé todavía”, dijo entre risas.

Durante el programa, sus compañeros la felicitaron y destacaron que la llegada del nuevo integrante será una bendición para su familia.

Gonzales aseguró que se encuentra en buenas manos médicas y que vive esta etapa con mucha ilusión junto a su pareja y su hija.

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