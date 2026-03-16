Morón propone retomar la planificación urbana y enfrentar la corrupción en Santa Cruz

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Unidad Nacional, Federico Morón, presentó sus propuestas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral, donde defendió su trayectoria como activista y concejal enfocado en la lucha contra la corrupción.

Durante su intervención, Morón señaló que su campaña comenzó con desventaja frente a otros candidatos, aunque aseguró que lleva años trabajando por la ciudad.

“De pronto comencé mi campaña siendo uno de los últimos, pero vengo hace 15 años trabajando por esta ciudad de manera incansable como ciudadano, siendo la piedra en el zapato de políticos corruptos”, afirmó.

El candidato aseguró que su trabajo como concejal se centró en investigar casos de gran impacto y no en irregularidades menores dentro de la administración pública.

“Vengo de activista, vengo haciendo todo como concejal. No me he dedicado a cosas chicas sino a los temas importantes de corrupción. No me metí en casos de mil bolivianos ni en el funcionario corrupto de poca monta, me metí con grandes empresarios que le están robando a Santa Cruz, con grandes corrupciones como el alcalde”, sostuvo.

Morón también reveló que su labor de fiscalización derivó en procesos judiciales en su contra.

“Eso me costó que me metan 11 procesos por cuidar a Santa Cruz. Tuve que hacer hasta chicharrón para pagar estos procesos y me dieron seis meses de arresto”, relató durante el debate.

En cuanto a sus propuestas de gestión municipal, el candidato planteó retomar la planificación técnica en el desarrollo de la ciudad, tomando como referencia etapas anteriores que, según dijo, permitieron un crecimiento ordenado.

“Hay que volver a la planificación, a las épocas doradas de la planificación cruceña, volver a las decisiones técnicas, que no pasen por las manos de un alcalde las decisiones”, afirmó.

Asimismo, aseguró que de llegar a la Alcaldía priorizará la transparencia y evitará beneficiar a grupos de poder.

“Yo si soy alcalde de la ciudad no tengo por qué beneficiar a mi familiar ni a una logia, ni a un grupo de poder ni a un empresario. Mi tarea como alcalde no solamente es volver a la planificación sino lidiar con la corrupción desde la ética y la honestidad”, concluyó.

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