Atención, conductores: estos vehículos no necesitan permiso para circular el día de elecciones

El Órgano Electoral aclaró que ciertos sectores podrán movilizarse durante la jornada electoral solo con su credencial institucional vigente.
16/03/2026 11:32
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De cara a las Elecciones Subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral informó que existen sectores e instituciones que no necesitan tramitar permisos especiales de circulación durante la jornada electoral, debido a la naturaleza de sus funciones.
La medida forma parte de la planificación operativa del Órgano Electoral Plurinacional, que establece restricciones vehiculares el día de votación para garantizar el orden y la seguridad del proceso electoral en Bolivia.
Quiénes están exentos del trámite
Según la normativa electoral, no necesitan solicitar autorización los siguientes sectores:
Servidores del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales
Notarios electorales
Vehículos oficiales de la Policía Boliviana
Unidades de Bolivian Armed Forces
Vehículos de Bomberos
Ambulancias públicas y privadas
Vehículos de emergencia municipal
Personal de prensa acreditado
En todos estos casos no será necesario realizar ningún trámite, ya que podrán circular presentando únicamente su credencial institucional vigente.
Quiénes sí pueden solicitar permisos
El Tribunal Supremo Electoral otorgará permisos de circulación de alcance nacional a diversas instituciones del Estado y organismos vinculados al proceso electoral.
Entre ellos se encuentran:
Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Plurinational Constitutional Tribunal
Bolivian Armed Forces
Policía Boliviana
Misiones diplomáticas acreditadas
Organismos internacionales y misiones de observación electoral
Organizaciones políticas nacionales
Medios de comunicación internacionales
Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales podrán autorizar permisos dentro de su jurisdicción para:
Autoridades departamentales y municipales
Instituciones públicas
Empresas de seguridad
Empresas de telecomunicaciones
Servicios de transporte
Sector hotelero
Radiotaxis
Funerarias
Personas naturales con justificación excepcional
Requisitos para solicitar autorización
Las solicitudes deberán presentarse de forma digital e incluir:
Nota firmada de justificación
Fotocopia del RUAT del vehículo
Licencia de conducir vigente
En los casos excepcionales, la solicitud deberá dirigirse a la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral e incluir los datos completos del conductor y del vehículo.
Una medida para garantizar el orden
La restricción vehicular forma parte de la organización del proceso electoral y busca facilitar el traslado de votantes, garantizar la seguridad y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral, sin afectar el funcionamiento de servicios esenciales.
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