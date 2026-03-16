Atención, conductores: estos vehículos no necesitan permiso para circular el día de elecciones

De cara a las Elecciones Subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral informó que existen sectores e instituciones que no necesitan tramitar permisos especiales de circulación durante la jornada electoral, debido a la naturaleza de sus funciones.

La medida forma parte de la planificación operativa del Órgano Electoral Plurinacional, que establece restricciones vehiculares el día de votación para garantizar el orden y la seguridad del proceso electoral en Bolivia.

Quiénes están exentos del trámite

Según la normativa electoral, no necesitan solicitar autorización los siguientes sectores:

Servidores del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales

Notarios electorales

Vehículos oficiales de la Policía Boliviana

Unidades de Bolivian Armed Forces

Vehículos de Bomberos

Ambulancias públicas y privadas

Vehículos de emergencia municipal

Personal de prensa acreditado

En todos estos casos no será necesario realizar ningún trámite, ya que podrán circular presentando únicamente su credencial institucional vigente.

Quiénes sí pueden solicitar permisos

El Tribunal Supremo Electoral otorgará permisos de circulación de alcance nacional a diversas instituciones del Estado y organismos vinculados al proceso electoral.

Entre ellos se encuentran:

Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Plurinational Constitutional Tribunal

Bolivian Armed Forces

Policía Boliviana

Misiones diplomáticas acreditadas

Organismos internacionales y misiones de observación electoral

Organizaciones políticas nacionales

Medios de comunicación internacionales

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales podrán autorizar permisos dentro de su jurisdicción para:

Autoridades departamentales y municipales

Instituciones públicas

Empresas de seguridad

Empresas de telecomunicaciones

Servicios de transporte

Sector hotelero

Radiotaxis

Funerarias

Personas naturales con justificación excepcional

Requisitos para solicitar autorización

Las solicitudes deberán presentarse de forma digital e incluir:

Nota firmada de justificación

Fotocopia del RUAT del vehículo

Licencia de conducir vigente

En los casos excepcionales, la solicitud deberá dirigirse a la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral e incluir los datos completos del conductor y del vehículo.

Una medida para garantizar el orden

La restricción vehicular forma parte de la organización del proceso electoral y busca facilitar el traslado de votantes, garantizar la seguridad y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral, sin afectar el funcionamiento de servicios esenciales.

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