TEMAS DE HOY:
Intento de rapto limpiavidrios accidente de tránsito

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Planeas viajar por tierra? Así está la transitabilidad en las rutas del país este sábado, según la ABC

De acuerdo con el informe oficial del 31 de enero, se identificaron puntos críticos en distintos departamentos, donde se recomienda a los conductores extremar precauciones y respetar la señalización instalada. A continuación, el reporte completo.

Charles Muñoz Flores

31/01/2026 8:49

ABC reporta 83 tramos de la Red Vial Fundamental con restricciones y desvíos en el país. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado el estado actualizado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, compuesta por 83 tramos a nivel nacional.

El reporte señala que, si bien gran parte de las rutas se encuentran habilitadas, existen sectores con restricciones, desvíos y pasos controlados debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el informe oficial del 31 de enero, se identificaron puntos críticos en distintos departamentos donde se recomienda a los conductores extremar precauciones y respetar la señalización instalada.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

En el sector Patamanta – Pucarani – Huarina (zona Corque Amaya) la vía está transitable con desvíos, debido a la rehabilitación del puente Corqueamaya, donde se habilitó un paso alterno de doble sentido.

Por otro lado, en el tramo Puente Chaco (salida) – Puente Villa (salida) rige una restricción vehicular por las obras de construcción de la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B). La circulación está permitida de lunes a sábado entre 08:00 y 12:00, y 13:00 a 18:00; mientras que domingos y feriados el paso se habilita de 08:00 a 13:00.

Santa Cruz

El tramo San Germán – límite departamental Obispo Santistevan – Puente Ichilo se encuentra transitable con desvíos por la habilitación de un nuevo par vial cercano al puente.

Asimismo, entre Bermejo y La Angostura, en el sector Chorro Viejo, se registran hundimientos de plataforma y calzada. Solo un carril está habilitado, por lo que se recomienda circular con precaución.

Cochabamba

En Llavini (acceso a Sivingani – Bombeo) existe restricción vehicular con cortes programados durante el día y la noche, alternando horarios de circulación con cierres totales temporales.

Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta una restricción vehicular especial, ya que el trazo se encuentra actualmente en evaluación.

 

Pando

Desde el kilómetro 185 hasta La Floresta (Monte Alegre – San Miguel) la carretera está transitable con desvíos debido a trabajos de construcción. La ABC recomienda conducir con precaución, especialmente por la nubosidad frecuente en la zona.

Tarija

El tramo Itacua – La Central (Isiri) se encuentra no transitable y con tráfico cerrado debido a un derrumbe de magnitud en el sector Volcán Colorado, en el Angosto de Villa Montes. La empresa a cargo realiza trabajos de limpieza, mientras se recomienda utilizar la ruta alterna Palos Blancos – Campo Pajoso.

Recomendación a los usuarios

La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden modificarse rápidamente por lluvias u otros factores climáticos. Por ello, instó a transportistas y viajeros a informarse antes de emprender viaje y a respetar la señalización en los sectores con paso controlado.

El reporte completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD